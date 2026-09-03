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Композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Третье сентября"

Композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Третье сентября"

Товарный знак «Третье сентября» зарегистрирован на имя композитора Игоря Николаева до 3 сентября 2032 года.

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