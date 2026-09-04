Астраханская дорожная статистика зафиксировала падение смертности на треть

Астраханская дорожная статистика продемонстрировала уверенное отступление аварийности: за семь месяцев 2026 года общее число ДТП в регионе просело на 17%, смертность на трассах упала на 31,7%, а травматизм — на 16%.
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