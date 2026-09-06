Как «тихая эпидемия» онлайн-казино охватила Россию. «Теряем сотни миллиардов и жизни людей»

Депутат Метелев назвал сроки принятия Госдумой закона против казино-стримеровОнлайн-казино незаметно стали главной причиной лудомании в России.
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Государство делает вид что заботится о людях ,а на самом деле переживает что деньги проходят мимо государства.
Люди играли,играют и будут играть при любых законах.Вся история говорит за это.
У нас и 'за чистоту русского языка' и вывески на иностранном запрещены и много ещё чего... Вот только кто и когда выполнял или собирается выполнять эти 'законы'? Как штрафами сыпать направо и налево так тут первые, а как выступающего вслед за президентом, чиновника, говорящего на смеси где русских слов менее половины, так некому...