Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Как «тихая эпидемия» онлайн-казино охватила Россию. «Теряем сотни миллиардов и жизни людей»

Как «тихая эпидемия» онлайн-казино охватила Россию. «Теряем сотни миллиардов и жизни людей»

Депутат Метелев назвал сроки принятия Госдумой закона против казино-стримеровОнлайн-казино незаметно стали главной причиной лудомании в России.

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Александр Конкин

У нас и 'за чистоту русского языка' и вывески на иностранном запрещены и много ещё чего... Вот только кто и когда выполнял или собирается выполнять эти 'законы'? Как штрафами сыпать направо и налево так тут первые, а как выступающего вслед за президентом, чиновника, говорящего на смеси где русских слов менее половины, так некому...