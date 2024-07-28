Вход на три станции метро в Петербурге ограничили после парада в честь Дня ВМФ

Поток зрителей парада в честь Дня Военно-Морского Флота привел к ограничению входа на трех станциях метро в Санкт-Петербурге Многочисленные зрители Главного военно-морской парада начали возвращаться домой после завершения мероприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии