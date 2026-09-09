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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эмбер Николс стала вице-президентом по баскетбольным операциям «Вашингтона»

Эмбер Николс получила должность вице-президента по баскетбольным операциям « Вашингтона » в 34 года. Специалист получила известность в 2021 году, когда стала второй женщиной-генменеджером клуба G-лиги («Вашингтон»).

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