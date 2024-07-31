Пузырчатые и хрустящие чебуреки. Самый вкусный рецепт

Чебуреки — это блюдо, которое пользуется большой популярностью в разных странах. Они представляют собой тонкие лепёшки из теста с начинкой из мяса, лука и специй, обжаренные во фритюре до хрустящей корочки.
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