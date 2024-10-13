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Противник предпринимает попытки деблокировать находящиеся в районе Любимовки Курской области подразделения ВСУ

Противник предпринимает попытки деблокировать находящиеся в районе Любимовки Курской области подразделения ВСУ

Российские войска продолжают наступление с целью разгрома группировки войск противника, вторгнувшихся в Курскую область.

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