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RT Russia

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Песков заявил, что киевскому режиму становится тяжелее день ото дня

Песков заявил, что киевскому режиму становится тяжелее день ото дня

Киевскому режиму становится тяжелее с каждым днём, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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