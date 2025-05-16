Тамара Султангареева

В Одесском порту мечтают хозяйничать амеры. Он им нужен, как и другие порты, чтобы вывозить металлы. Скорее всего Зеля их уже отписал. У нас под носом будут хозяйничать американцы - главная страна НАТО. Через порт Одессы будет завозиться оружие для нацистов. А наши люди в Приднестровье - в блокаде! Наркофюррер просит переговоров лично с Путиным! Нацист, террорист, убийца мирных жителей, детей... Как с этим ничтожеством бесчеловечным, невменяемым, лживым можно вести переговоры? Он казни заслуживает! За ребят наших обидно: они гадину до Польши были готовы гнать, чтобы детям не пришлось воевать. Похоже, заявленная денацификация, демилитаризация отменяются.