Peter Max, artist of 1960s psychedelic counterculture, dies at age 88

Peter Max, the German-born artist whose art is said to have captured the colorful, psychedelic counterculture spirit of the 1960s, has died.
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