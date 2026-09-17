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Peter Max, artist of 1960s psychedelic counterculture, dies at age 88

Peter Max, the German-born artist whose art is said to have captured the colorful, psychedelic counterculture spirit of the 1960s, has died.

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