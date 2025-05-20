Рост зарплатных предложений в России: где сегодня выгоднее всего работать Ирина ВальковаПо итогам первого квартала 2025 года рынок труда в России демонстрирует уверенную положительную динамику: среднее зарплатное предложение достигло отметки в 97,5 тысячи рублей.