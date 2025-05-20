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Рост зарплатных предложений в России: где сегодня выгоднее всего работать

Рост зарплатных предложений в России: где сегодня выгоднее всего работать

Рост зарплатных предложений в России: где сегодня выгоднее всего работать Ирина ВальковаПо итогам первого квартала 2025 года рынок труда в России демонстрирует уверенную положительную динамику: среднее зарплатное предложение достигло отметки в 97,5 тысячи рублей.

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