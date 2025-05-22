Совбез России: военные расходы ЕС достигли критического уровня

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что текущие оборонные расходы Европейского союза превысили критическую отметку для экономики блока, а планируемые дополнительные вложения станут непомерным бременем для большинства европейских стран.
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