Оскорбления и переработки: почему учителя до сих пор не бастуют?

В конце учебного года, как по устоявшейся традиции, вспоминают о педагогах. Как они там, на передовой образовательного фронта, дотягивают до каникул? Не сломаются ли под гнетом невыполнимых требований, охамевших учеников и скандальных родителей? Депутаты, озабоченные престижем педагогической профессии, предлагают очередное «решение»: ввести в КоАП отдельную статью, защищающую учителей от оскорблений, и карающую обидчиков штрафами до […] В конце учебного года, как по устоявшейся традиции, вспоминают о педагогах.