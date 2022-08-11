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На форуме "Армия-2022" впервые представят высокоточную авиационную крылатую ракету Х-69

На форуме "Армия-2022" впервые представят высокоточную авиационную крылатую ракету Х-69

Российская корпорация КТРВ, являющаяся одним из крупнейших производителей вооружений, в рамках проведения международного военно-технического форума «Армия-2022» впервые продемонстрирует новейшую крылатую ракет Х-69, сообщает интернет-ресурс "ТАСС".

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