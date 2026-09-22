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Царьград

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Фицо призвал ЕС провести саммит по росту цен на топливо

Фицо призвал ЕС провести саммит по росту цен на топливо

Премьер Словакии Роберт Фицо призвал Евросоюз провести экстренный саммит для обсуждения резкого роста цен на топливо, пошатнувшего экономику ЕС.

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