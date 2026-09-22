Фицо призвал ЕС провести саммит по росту цен на топливо

Премьер Словакии Роберт Фицо призвал Евросоюз провести экстренный саммит для обсуждения резкого роста цен на топливо, пошатнувшего экономику ЕС.
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