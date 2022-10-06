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В Ржеве иномарка выехала на встречку и протаранила автобус

В Ржеве иномарка выехала на встречку и протаранила автобус

Вечером 5 октября в Ржеве столкнулись автобус и легковушка. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на улице Садовая 64-летний водитель автомобиля RENAULT DUSTER по непонятной причине выехал на полосу встречного движения и протаранил автобус.

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