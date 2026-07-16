А.Т.ФоменкоАНТИЧНОСТЬ - ЭТО СРЕДНЕВЕКОВЬЕ Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.
АНТИЧНОСТЬ - ЭТО СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
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Юрий Ильинов
Волынь, Житомир и Ровно войдут в буферную зону? Киев не оставляет нам выбора Военные эксперты говорят о создании буферной зоны между Россией и Украиной. Что подразумевает этот термин, каков сам принцип формирования БЗ, какова может быть ее глубина? Мы спросили об этом ветерана трех военных кампаний Игоря Мальцева. – О буферной зоне президент говорит не первый год. Во время посещения пункта управления Объединенной группировки войск он четко сказал, что чем больше ударов противник будет пытаться наносить по нашим гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создавать на его территории. – Сейчас русская армия этим и занимается – создает БЗ, освобождая территории Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. – Да, но нигде пока не озвучивается ее протяженность. Например, должна ли она включать в себя центры этих освобождаемых областей, ограничится ли она этими регионами? – Я думаю, всё предельно ясно. Как говорит президент, глубина этой зоны будет тем больше, чем болезненнее будут удары, которые наносит по России сегодня киевский режим. То есть Россия как бы оставляет за собой фактически окно возможностей, которое можно корректировать в зависимости от ситуации на фронтах и, конечно, геополитической ситуации. – Допустим, такая зона создана. Что дальше, как она будет функционировать? Например, смогут ли туда проезжать международные организации? – Понятно, что вся территория буферной зоны будет контролироваться только Россией. Наблюдатели, я думаю, смогут туда допускаться, если такое решение будет принято на высоком уровне. Но этот допуск будет проходить под контролем с нашей стороны, чтобы исключить возможность разного рода провокаций, в том числе проникновения ДРГ противника. Возможно, международные организации будут допускать к проезду только по периметру границ буферной зоны, без проникновения вглубь. – То есть такая зона не может располагаться на территории России? – Нет. Ни на территории России, ни на уже освобожденной территории, ни на линии боевого соприкосновения, что, кстати, пытается навязать Запад. Они же говорят: согласитесь на прекращение огня и взаимный отвод войск от действующей ЛБС. – Еще каких-то «миротворцев» хотят туда направить. Киев и Запад озвучивают это постоянно. – Влажные мечты, как и пресловутые «границы 1991 года». У нас в конституции записано, что на освобожденных территориях будут находиться только наши силовые структуры и никаких других не будет. Это неоднократно доносилось до Киева и до Запада. – Значит, «корейский сценарий» с некой «параллелью» по ЛБС между Россией и бывшей Украиной отпадает? – Я думаю, все понимают, что это фактически отложенная война. – Однако есть много вопросов относительно деталей сценария с буферной зоной. К примеру, насколько глубоко удастся расширить ее пределы, отодвинуть ее в сторону Запада, чтобы исключить обстрелы, атаки дронов и диверсантов. – В принципе, для проникновения диверсантов зона безопасности может быть не глубокой. Но для защиты от дронов, а тем более ракет, ее территория должна быть значительной по протяженности. Если взять за ориентир дальность полета ATACMS, 300 км, и переложить это на Харьковское направление, понятно, что зона безопасности должна включать в себя сам Харьков и окрестности, чтобы жители близлежащего Белгорода смогли спать спокойно. Потому что от Харькова до Белгорода всего 72 км, а протяженность полета вражеской ракеты много дальше. То же касается Сум, Чернигова, Днепропетровска. Киев не оставляет нам выбора своими атаками. Есть еще немаловажный момент. У нас Союзное государство с Белоруссией, поэтому общие границы тоже должны быть защищены. Это значит, что в будущую зону безопасности должны входить Житомирская, Волынская и Ровненская области. Без них Белоруссию нам не защитить. – Эта зона безопасности должна быть пустынна? – Нет. Территории такой протяженности, я думаю, будут заселены, и очень плотно. Другое дело, эти территории должны быть полностью защищены от провокаций противника. – Последнее чрезвычайно важно. И как это сделать? – Только осуществив демилитаризацию бывшей Украины. Киев, в частности, не должен иметь возможности получать оружие водным путем через Одесскую область. Западные границы бывшей Украины с Румынией, Венгрией и Польшей тоже можно взять под контроль. То есть нужно сделать все, чтобы киевский режим не смог дальше вести войну против России. Это единственная гарантия. – Понятно. Однако нам еще предстоит освободить собственную территорию – Донбасс, Запорожье, Херсон. – Да. Но глобальное условие – это ликвидация анти-России, чем сейчас является бывшая Украина. Без этого никакая зона безопасности ничего не гарантирует. Только это позволит устранить первопричину конфликта, в противном случае России гарантирована вечная война. Во всяком случае, сейчас уже точно ясно, что чем ожесточеннее террористические акты со стороны Киева, тем больше территорий потеряет бывшая Украина, а значит, у нее сокращаются шансы на гипотетический реванш.
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Юрий Ильинов
Смертный приговор ВСУ: Макрон подставил Киев под удары возмездия В обещании Франции выдать Украине лицензию на производство ракет SCALP разглядели обман. Париж предусмотрительно слукавил для прикрытия Европы от удара ВС РФ. Производство французских ракет SCALP не будет развёрнуто на Украине, вопреки обещаниям Эммануэля Макрона. По мнению капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, заявления президента — умышленная ложь. В эксклюзивном комментарии aif.ru он пояснил цели Парижа. Если завод появится, армия РФ немедленно сделает его законной целью для поражения, отметил эксперт. «Французские ракеты так и продолжат поставляться. Все предприятия по производству беспилотников под украинским брендом находятся в Европе. На Украине их достать довольно легко. И ракеты эти будут тоже в Европе производить», — заявил Дандыкин. По словам эксперта, все предприятия под украинским брендом находятся за рубежом. На территории Украины их легко достать и уничтожить, отметил Дандыкин. Кроме того, у Киева возникнут проблемы с применением вооружения. Поскольку SCALP — это авиационные ракеты, неясно, сколько самолётов осталось у противника для их запуска. Любые попытки складирования таких боеприпасов будут пресечены по аналогии со складом в Вишневом. Отметим, громкое заявление о военной поддержке Киева прозвучало от Франции после съезда представителей «коалиции желающих». Украине пообещали средства для разгрома ВС РФ. Париж анонсировал запуск новых производственных мощностей. ВС РФ перемололи шокирующее число дронов противника,
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aif
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Юрий Ильинов
Уговорили: мира не будет. Европа подписалась на войну с Россией Вчера из «коалиции желающих», которую Дмитрий Песков назвал «коалицией подстрекателей войны», вышла Болгария. Там не хотят тратить деньги и ресурсы на разжигание украинского конфликта. Однако на этом запасы европейского благоразумия были исчерпаны: в то же самое время в коалицию влились Северная Македония и наша ближайшая соседка — бывшая Молдавская ССР. Да, выглядит это комично: самые нищие страны постсоветского пространства присоединились к прибалтийским тиграм и грозят России стратегическим поражением. Однако за спиной у этих нищебродов стоят богатейшие государства Европы. На встрече «коалиции желающих» в Париже они рассказали, как именно собираются победить Россию. Хромая утка Эммануэль Макрон заявил, что случае прекращения огня между Россией и Украиной на территорию б. УССР тут же войдут так называемые многонациональные силы за Украину. Ну то есть приедут натовцы и оккупируют всю украинскую территорию, спасибо большое. А пока они будут проводить постоянные учения и слаживание вдоль границ России. Чтобы в случае чего сразу войти и остаться. Еще Макрон пообещал дать киевским лицензию на производство перехватчика Aster, управляемых бомб AASM, а также ракеты SCALP. Нам она лучше известна под названием Storm Shadow. Именно эти франко-британские ракеты летели по многострадальному городу-герою Севастополю. Англичане подбросили в общак коалиции деньжат: по их словам, они обеспечат Киеву 150 тысяч дронов с искусственным интеллектом. Потомок недобитых фашистов канцлер Мерц профинансирует еще 50 тысяч дронов. Наступательное оружие для Украины будет производиться на немецких заводах, но подавать это будут как «коллаборацию». Главной и абсолютно нерешаемой проблемой для Киева являются ракеты для Patriot. Вернее, их отсутствие. Лицензия на их производство, обещанная Трампом Зеленскому, ничем не поможет. Германия уже пятый год пытается произвести эти ракеты по лицензии, но даже у немцев пока ничего не вышло. Свои ракеты союзники давать Киеву не хотят — самим не хватает. Только что о полной остановке поставок оружия Украине объявили поляки. А за американскими оригиналами очередь на годы вперед. Причем новый раунд американской агрессии в Иране делает эти ракеты еще большим дефицитом — впору занимать очередь с утра, писать номер на ладошке и кричать «По две штуки в одни руки!» В утешение Киеву пообещали систему ПРО Freya — это концептуальный аналог израильского «Железного купола». Однако с ним одна засада — его не существует в природе. Заявленные как дешевые аналоги Patriot противоракеты Freya находятся пока на стадии разработки и распила инвестиций. Их вполне может постичь участь совместного проекта Франции и Германии по созданию истребителя шестого поколения — бедолагу абортировали после нескольких лет разговоров, откатов и распилов. Однако тренд на войну коалиция заявила громко. Если любым прекращением огня они хотят воспользоваться, чтобы оккупировать Украину, то России такие варианты даром не нужны. Хотите воевать — потом не жалуйтесь. Удивительные люди, конечно, эти евроястребы. Все последние месяцы они, словно Тузик грелку, трепали тему переговоров с Россией. Искали переговорщиков, спорили о том, кто возглавит процесс, выдвигали требования, степенью бредовости напоминающие выставку «Творчество душевнобольных». Однако Россия, не обращая внимания на это отвлекающее бормотание, продолжала методично делать свою боевую работу. День и ночь выносились производственные мощности в Киеве и портовая инфраструктура в Одессе. Уничтожались заводы, где делали дроны, и военные аэродромы. Горели заправки на всем протяжении от Харькова до Днепропетровска. Вполне понятно, что евронегодяи используют тему переговоров лишь для давления на Москву, пытаясь загнать ее в нехитрую ловушку: либо теряйте военное преимущество, либо мы выставим вас поджигателями войны. Но на эту жалкую разводку никто не повелся. Из Кремля прозвучало, что переговоры вполне возможны и Россия от них не отказывается. А наши военные тем временем продолжили свое наступление и нанесение ударов по всей территории Украины. Они продолжат это делать дальше (тем более что украинская ПВО практически приказала долго жить) и не остановятся ни перед чем. Европейцам стоит внимательно изучить видеозаписи с горящим Киевом. Если Россия явится на войну, в которую ее так усердно втаскивают, им мало не покажется.
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