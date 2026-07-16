Юрий Ильинов

Волынь, Житомир и Ровно войдут в буферную зону? Киев не оставляет нам выбора Военные эксперты говорят о создании буферной зоны между Россией и Украиной. Что подразумевает этот термин, каков сам принцип формирования БЗ, какова может быть ее глубина? Мы спросили об этом ветерана трех военных кампаний Игоря Мальцева. – О буферной зоне президент говорит не первый год. Во время посещения пункта управления Объединенной группировки войск он четко сказал, что чем больше ударов противник будет пытаться наносить по нашим гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создавать на его территории. – Сейчас русская армия этим и занимается – создает БЗ, освобождая территории Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. – Да, но нигде пока не озвучивается ее протяженность. Например, должна ли она включать в себя центры этих освобождаемых областей, ограничится ли она этими регионами? – Я думаю, всё предельно ясно. Как говорит президент, глубина этой зоны будет тем больше, чем болезненнее будут удары, которые наносит по России сегодня киевский режим. То есть Россия как бы оставляет за собой фактически окно возможностей, которое можно корректировать в зависимости от ситуации на фронтах и, конечно, геополитической ситуации. – Допустим, такая зона создана. Что дальше, как она будет функционировать? Например, смогут ли туда проезжать международные организации? – Понятно, что вся территория буферной зоны будет контролироваться только Россией. Наблюдатели, я думаю, смогут туда допускаться, если такое решение будет принято на высоком уровне. Но этот допуск будет проходить под контролем с нашей стороны, чтобы исключить возможность разного рода провокаций, в том числе проникновения ДРГ противника. Возможно, международные организации будут допускать к проезду только по периметру границ буферной зоны, без проникновения вглубь. – То есть такая зона не может располагаться на территории России? – Нет. Ни на территории России, ни на уже освобожденной территории, ни на линии боевого соприкосновения, что, кстати, пытается навязать Запад. Они же говорят: согласитесь на прекращение огня и взаимный отвод войск от действующей ЛБС. – Еще каких-то «миротворцев» хотят туда направить. Киев и Запад озвучивают это постоянно. – Влажные мечты, как и пресловутые «границы 1991 года». У нас в конституции записано, что на освобожденных территориях будут находиться только наши силовые структуры и никаких других не будет. Это неоднократно доносилось до Киева и до Запада. – Значит, «корейский сценарий» с некой «параллелью» по ЛБС между Россией и бывшей Украиной отпадает? – Я думаю, все понимают, что это фактически отложенная война. – Однако есть много вопросов относительно деталей сценария с буферной зоной. К примеру, насколько глубоко удастся расширить ее пределы, отодвинуть ее в сторону Запада, чтобы исключить обстрелы, атаки дронов и диверсантов. – В принципе, для проникновения диверсантов зона безопасности может быть не глубокой. Но для защиты от дронов, а тем более ракет, ее территория должна быть значительной по протяженности. Если взять за ориентир дальность полета ATACMS, 300 км, и переложить это на Харьковское направление, понятно, что зона безопасности должна включать в себя сам Харьков и окрестности, чтобы жители близлежащего Белгорода смогли спать спокойно. Потому что от Харькова до Белгорода всего 72 км, а протяженность полета вражеской ракеты много дальше. То же касается Сум, Чернигова, Днепропетровска. Киев не оставляет нам выбора своими атаками. Есть еще немаловажный момент. У нас Союзное государство с Белоруссией, поэтому общие границы тоже должны быть защищены. Это значит, что в будущую зону безопасности должны входить Житомирская, Волынская и Ровненская области. Без них Белоруссию нам не защитить. – Эта зона безопасности должна быть пустынна? – Нет. Территории такой протяженности, я думаю, будут заселены, и очень плотно. Другое дело, эти территории должны быть полностью защищены от провокаций противника. – Последнее чрезвычайно важно. И как это сделать? – Только осуществив демилитаризацию бывшей Украины. Киев, в частности, не должен иметь возможности получать оружие водным путем через Одесскую область. Западные границы бывшей Украины с Румынией, Венгрией и Польшей тоже можно взять под контроль. То есть нужно сделать все, чтобы киевский режим не смог дальше вести войну против России. Это единственная гарантия. – Понятно. Однако нам еще предстоит освободить собственную территорию – Донбасс, Запорожье, Херсон. – Да. Но глобальное условие – это ликвидация анти-России, чем сейчас является бывшая Украина. Без этого никакая зона безопасности ничего не гарантирует. Только это позволит устранить первопричину конфликта, в противном случае России гарантирована вечная война. Во всяком случае, сейчас уже точно ясно, что чем ожесточеннее террористические акты со стороны Киева, тем больше территорий потеряет бывшая Украина, а значит, у нее сокращаются шансы на гипотетический реванш.