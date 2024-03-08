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Киркоров заявил, что скоро в стране будет меньше звезд

Киркоров заявил, что скоро в стране будет меньше звезд

Певец Филипп Киркоров принял участие в шоу под названием «Звезды», где выступил со своими стихами и сделал заявление о том, что в скором времени страна лишится большого числа артистов.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
&quot;в скором времени страна лишится большого числа артистов&quot; - таких как филька и пугачиха? Слва тебе господи! Наконец то освободят дорогу талантливым .
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6 час.
vagas Karlito
На Руси раньше в дегте обваливали и в перьях!  Сейчас это креатив!)))))
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6 час.
Резидент 007
Желательно что-бы таких &quot;звезд&quot; с нетрадиционной ориентацией было поменьше.
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5 час.

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