Певец Филипп Киркоров принял участие в шоу под названием «Звезды», где выступил со своими стихами и сделал заявление о том, что в скором времени страна лишится большого числа артистов.
Киркоров заявил, что скоро в стране будет меньше звезд
Комментарии
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Natalia Ivanova
"в скором времени страна лишится большого числа артистов" - таких как филька и пугачиха? Слва тебе господи! Наконец то освободят дорогу талантливым .
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6 час.
vagas Karlito
На Руси раньше в дегте обваливали и в перьях! Сейчас это креатив!)))))
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6 час.
Резидент 007
Желательно что-бы таких "звезд" с нетрадиционной ориентацией было поменьше.
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5 час.
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