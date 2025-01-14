Герой России Расим Баксиков отправил гуманитарную помощь бойцам СВО

Заместитель Председателя комитета по законности и правопорядку Государственного Совета Республики Татарстан, депутат Государственного Совета РТ и Герой России Расим Баксиков организовал передачу гуманитарной помощи для бойцов спецоперации.
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