Свежие книги от живых классиков фантастики и фэнтези

Расскажем про несколько живых классиков фантастики и фэнтези и их недавних книгах. Наверное, всем поклонникам фантастики и фэнтези известны имена таких классиков, как Азимов, Брэдбери и Желязны, которые, увы, уже ушли из жизни.
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