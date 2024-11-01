Московский зоопарк объявил конкурс на лучшие моменты из трансляций животных

Московский зоопарк объявил конкурс для зрителей онлайн-трансляций с животными. В Telegram-канале парка сообщили, что конкурс подготовлен специально для тех, кто активно следит за жизнью обитателей зоопарка через прямые эфиры и готов поделиться запоминающимися моментами.