Московский зоопарк объявил конкурс на лучшие моменты из трансляций животных

Московский зоопарк объявил конкурс для зрителей онлайн-трансляций с животными. В Telegram-канале парка сообщили, что конкурс подготовлен специально для тех, кто активно следит за жизнью обитателей зоопарка через прямые эфиры и готов поделиться запоминающимися моментами.
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