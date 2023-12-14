Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Васильев
    Всякие "зеленые" с ума сходят, а потом дети страдают. Наверняка эта стая не в первый раз агрессию прявила. И эти соба...Стая собак едва н...
  • Надежда Никитина
    Хорошо что удалили Куйвашева, пора.Путин исключил Ос...
  • Нина Попова
    Их каждый год меняют в Госсовете.Путин исключил Ос...

Власти Читы контролируют уборку покрышек в городе

Власти Читы контролируют уборку покрышек в городе

Администрация Читы контролирует уборку покрышек в городе, однако не знает, как их утилизировать. Об этом во время заседания комитета ЖКХ Гордумы сообщил начальник контрольной инспекции мэрии Станислав Пустовойт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх