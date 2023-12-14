Власти Читы контролируют уборку покрышек в городе

Администрация Читы контролирует уборку покрышек в городе, однако не знает, как их утилизировать. Об этом во время заседания комитета ЖКХ Гордумы сообщил начальник контрольной инспекции мэрии Станислав Пустовойт.
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