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Путин предупредил об угрозе человечеству из-за ядерного оружия

Путин предупредил об угрозе человечеству из-за ядерного оружия

РИА Новости/Павел Лисицын Наличие ядерного оружия создает для человечества большие угрозы, заявил в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай" президент России Владимир Путин.

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