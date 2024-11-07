Путин предупредил об угрозе человечеству из-за ядерного оружия

РИА Новости/Павел Лисицын Наличие ядерного оружия создает для человечества большие угрозы, заявил в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай" президент России Владимир Путин.
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