Директор одной из школ в Ингушетии уличен полицейскими в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Ингушетия и ВОГ МВД России в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что в 2023 году директор одной из школ Назрановского района, используя служебное положение, совершила хищение бюджетных денежных средств на общую сумму свыше 350 тысяч рублей.