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В Австрии прокомментировали атаку дронов ВСУ на Россию

В Австрии прокомментировали атаку дронов ВСУ на Россию

Бывший министр иностранных дел (МИД) Австрии Карин Кнайсль заявила, что атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столичный регион России в воскресенье, 10 ноября, стала самой ожесточенной с начала специальной военной операции.

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