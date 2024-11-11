В Австрии прокомментировали атаку дронов ВСУ на Россию

Бывший министр иностранных дел (МИД) Австрии Карин Кнайсль заявила, что атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столичный регион России в воскресенье, 10 ноября, стала самой ожесточенной с начала специальной военной операции.
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