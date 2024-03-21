Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита призвали к гуманитарной паузе в секторе Газа

Лидеры Евросоюза (ЕС) призвали к «немедленной гуманитарной паузе, ведущей к устойчивому прекращению огня» в секторе Газа и «безоговорочному освобождению всех заложников и оказанию гуманитарной помощи», пишет 21 марта по итогам первого дня саммита ЕС европейское бюро газеты Politico со ссылкой на совместное заявление участников.
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