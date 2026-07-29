❗️В Севастополе сотрудница мясного цеха получила тяжелые травмы при работе с мясорубкой Женщину допустили к работе с электрической мясорубкой без необходимого допуска и инструктажей.
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❗️В Севастополе сотрудница мясного цеха получила тяжелые травмы при работе с мясорубкой Женщину допустили к работе с электрической мясорубкой без необходимого допуска и инструктажей.