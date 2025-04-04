В Мордовии в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейские, юнармейцы и общественники провели рейд по закрашиванию пронаркотической рекламы

В рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия, представители Администрации Пролетарского района городского округа Саранск, ГБУ «Республиканский гражданско-патриотический центр молодежи» и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» провели мероприятие «Чистый город! Здоровый город!».