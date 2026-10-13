🕌 Первоначальный облик возвращают мечети Джума-Джами в Евпатории Сохранить один из шедевров османской архитектуры и передать его следующим поколениям — задача реставраторов мечети.
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