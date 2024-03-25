Постпред при ВТО Платонов уверен, что наша страна не выиграет от выхода из организации.Новый постоянный представитель России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николай Платонов заявил, что Москва ничего не выиграет от выхода из ВТО.
России невыгоден выход из ВТО? Постпред смог найти плюсы
Комментарии
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ВБ
Валерий Бирюков
Такое впечатление, что Платонов проплаченный либесрал. История показывает, что Россию всегда уважали и прислушивались к ней только после того, как она "вламывала"очередному оппоненту. Не знать этого неприлично представителю России.
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