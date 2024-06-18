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Hurriyet: Турция спасла Россию от повторения теракта, как в "Крокус Сити Холл"

Hurriyet: Турция спасла Россию от повторения теракта, как в "Крокус Сити Холл"

Турецкие спецслужбы помогли ФСБ предотвратить второй теракт после "Крокус Сити Холл".Об этом накануне написала турецкая газета Hurriyet, отмечая, что задержанные спецслужбами Анкары боевики местной ячейки организации "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство") во время допросов рассказали, что планировали устроить теракт в московском торговом центре.

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