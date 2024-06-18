Hurriyet: Турция спасла Россию от повторения теракта, как в "Крокус Сити Холл"

Турецкие спецслужбы помогли ФСБ предотвратить второй теракт после "Крокус Сити Холл".Об этом накануне написала турецкая газета Hurriyet, отмечая, что задержанные спецслужбами Анкары боевики местной ячейки организации "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство") во время допросов рассказали, что планировали устроить теракт в московском торговом центре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Путин ворвался на мирную конференцию в Швейцарии. Зеленский запаниковал и начал искать козлов отпущения
- Страна должна знать: Военкор Коц предложил показать спонсоров тайного возвращения Меладзе
- Русская авиация ударила новейшими ракетами по Киеву: "Огромный пожар" на объекте ВПК. Пламя "свирепствует уже почти сутки"
Свежие комментарии