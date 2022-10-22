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Штраф Роналду, победы «ПСЖ» и «Ювентуса», РУСАДА засекретило дело Валиевой, допинг Халеп, Гави взял Golden Boy и другие новости утра

1. Опальный форвард Криштиану Роналду тренировался индивидуально на базе «Манчестер Юнайтед». Все больше игроков «МЮ» хотят, чтобы португальца не было в составе, некоторые надеялись, что летом его продадут.

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