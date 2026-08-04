В Госдуме высказались о попытках ВСУ испортить летний сезон россиян

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектами и мирному населению направлены не только на то, чтобы испортить летний сезон россиян, но и на дестабилизацию обстановки в стране, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.