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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» до 2 очков сократил отставание от «Интера», «Милан» – до 9

«Ювентус» до 2 очков сократил отставание от «Интера», «Милан» – до 9

Команда Симоне Индзаги сыграла вничью с «Дженоа» (1:1), в то время как «Ювентус» и «Милан», идущие следом, одержали победы над «Ромой» (1:0) и «Сассуоло» (1:0) соответственно.

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