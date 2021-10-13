Россиянам перед ревакцинацией от COVID-19 посоветовали изучить противопоказания

Россиянам, которые привились от COVID-19 полгода назад, уже стоит готовиться к ревакцинации. Минздрав рекомендует прививаться каждые полгода до формирования коллективного иммунитета в стране, заявил иммунолог Николай Крючков.
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