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Студенты оказывают поддержку бойцам СВО даже во время праздников

Студенты оказывают поддержку бойцам СВО даже во время праздников

Учащиеся АИСТа делают мягкие носилки своими руками.Во время зимних каникул студенты индустриально-строительного техникума в Армавире не забывают о бойцах СВО, они активно работают над изготовлением мягких носилок по собственной инициативе.

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