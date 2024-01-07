Студенты оказывают поддержку бойцам СВО даже во время праздников

Учащиеся АИСТа делают мягкие носилки своими руками.Во время зимних каникул студенты индустриально-строительного техникума в Армавире не забывают о бойцах СВО, они активно работают над изготовлением мягких носилок по собственной инициативе.
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