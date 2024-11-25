Трамвай врезался в легковушку, вставшую на перекрестке в Челябинске

Утром 25 ноября в Челябинске снова пришлось внести коррективы в схему движения трамваев. На перекрестке улиц Артиллерийская и Первой Пятилетки в 11-м часу утра столкнулись легковой автомобиль и трамвайный вагон, ехавший со стороны депо №1.