"Не свершится "тайна беззакония": Константин Малофеев о подлинном служении России

Учредителю Царьграда Константину Малофееву исполнилось 50 лет. Он рассказал о своём подлинном служении Родине, подчеркнув, что "не свершится "тайна беззакония", не придут последние времена и не наступит Конец света, пока есть Россия, Третий Рим".