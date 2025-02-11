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«Конфликт был неизбежен» 10 лет назад были подписаны вторые Минские соглашения. Почему они не принесли мира Украине?

«Конфликт был неизбежен» 10 лет назад были подписаны вторые Минские соглашения. Почему они не принесли мира Украине?

Ровно 10 лет назад, 12 февраля 2015 года, президенты России, Украины, Франции — Владимир Путин, Петр Порошенко и Франсуа Олланд, — а также канцлер Германии Ангела Меркель согласовали документ, который должен был положить конец кровопролитной войне в Донбассе.

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