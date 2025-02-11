«Конфликт был неизбежен» 10 лет назад были подписаны вторые Минские соглашения. Почему они не принесли мира Украине?

Ровно 10 лет назад, 12 февраля 2015 года, президенты России, Украины, Франции — Владимир Путин, Петр Порошенко и Франсуа Олланд, — а также канцлер Германии Ангела Меркель согласовали документ, который должен был положить конец кровопролитной войне в Донбассе.