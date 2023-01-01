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“Война вся идёт на адреналине, на злости”: Пригожин рассказал об отношении бойцов ЧВК “Вагнер” к пленным украинским военным

“Война вся идёт на адреналине, на злости”: Пригожин рассказал об отношении бойцов ЧВК “Вагнер” к пленным украинским военным

Бойцы частной военной кампании “Вагнер” берут большое количество пленных в зоне СВО. Об этом рассказал РИА Новости основатель ЧВК “Вагнер”, российский бизнесмен Евгений Пригожин.

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