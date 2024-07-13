Лето в каждом кусочке – новые десерты в «Кофемании»

Лето внутри и снаружи — ключевая идея новой сладкой коллекции десертов в «Кофемании». Тропический «Манго-Манго» с миндально-кокосовым бисквитом и кули из манго и маракуйи внешне почти неотличим от настоящего фрукта.
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