Сенсация от инсайдеров: Попова планировали убить на СВО

Все все "знают"! Как та собака все понимаю, но сказать не могу.

ВТ

Врам Тавризов

Наши бы не осмелились убить, даже на ЛБС Опыт с Пригожиным заставил бояться этого А сплавить человека - это проще и вроде бы за «дело» Но обстряпать дело - тут надо кому было поручено ещё совершенствоваться - слишком топорно работают