NEWS.ru Автор: Михаил Громов Появилась сенсация от инсайдеров, согласно которой генерала Ивана Попова планировали убить на специальной военной операции, однако украинская диверсия была пресечена.
Сенсация от инсайдеров: Попова планировали убить на СВО
Комментарии
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И
Игорь
Все все "знают"! Как та собака все понимаю, но сказать не могу.
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1 час.
ВТ
Врам Тавризов
Наши бы не осмелились убить, даже на ЛБС Опыт с Пригожиным заставил бояться этого А сплавить человека - это проще и вроде бы за «дело» Но обстряпать дело - тут надо кому было поручено ещё совершенствоваться - слишком топорно работают
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1 час.
Gennady Sokolovsky
Французских детективов начитались???????
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13 мин.
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