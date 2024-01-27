Почему у фасадов некоторых зданий под землёй «закопан» этаж с окнами и дверьми

Anatoly Kiselev Это не первая подобная версия. Интересно посмотреть эти этажи ниже уровня земли изнутри. Кстати в своё время жил в квартире уровень которой на высоту от низа окна до пола уходил под землю. Т. е. окна начинались от уровня земли. Кстати в подобном жилье тепло зимой и прохладно летом. Можно ещё такую версию привести, что это довольно старинные строения, которые были разрушены в своё время, а затем вновь надстраивались и использовались как фундамент строения.

ВМ Владимир Минаков Города застраивались не только на ровном поле, но и на холмистой местности. Дома, построенные на холмах, остались в прежнем виде. А те, что строились ближе к оврагу, претерпели изменения: для выравнивания дороги между холмами, овраги начали засыпать грунтом и дорога оказалась на уровне второго этажа. Вот тогда и пришло решение - первый этаж засыпать грунтом по уровень второго этажа, иначе все воды с дороги стекали к дому, затапливали его. А так - подняли отмостку у дома и выполнили отлив дождевых потоков на поднятый уровень дороги...