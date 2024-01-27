Некоторые здания, особенно старинные, имеют свои секреты, которые с первого раза и не разгадаешь. Вот и на отечественных просторах есть такие дома, которые при реконструкции ниже уровня земли обнажают как будто один, ранее неизвестный этаж - под землёй обнаруживаются окна и двери.
Почему у фасадов некоторых зданий под землёй «закопан» этаж с окнами и дверьми
Комментарии
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Anatoly Kiselev
Это не первая подобная версия. Интересно посмотреть эти этажи ниже уровня земли изнутри. Кстати в своё время жил в квартире уровень которой на высоту от низа окна до пола уходил под землю. Т. е. окна начинались от уровня земли. Кстати в подобном жилье тепло зимой и прохладно летом. Можно ещё такую версию привести, что это довольно старинные строения, которые были разрушены в своё время, а затем вновь надстраивались и использовались как фундамент строения.
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19 час.
ВМ
Владимир Минаков
Города застраивались не только на ровном поле, но и на холмистой местности. Дома, построенные на холмах, остались в прежнем виде. А те, что строились ближе к оврагу, претерпели изменения: для выравнивания дороги между холмами, овраги начали засыпать грунтом и дорога оказалась на уровне второго этажа. Вот тогда и пришло решение - первый этаж засыпать грунтом по уровень второго этажа, иначе все воды с дороги стекали к дому, затапливали его. А так - подняли отмостку у дома и выполнили отлив дождевых потоков на поднятый уровень дороги...
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16 час.
Igor Shumarin
Как то неубедительно. Ежели так строили (как подземный этаж) то в нём бы не предусматривали ни окон ни дверей.
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42 мин.
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