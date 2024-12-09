🆘 В Севастополе пожарная машина попала в ДТП с легковушкой Как сообщили в пресс-службе МЧС города, автомобиль ехал к месту пожара с включёнными спецсигналами.
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🆘 В Севастополе пожарная машина попала в ДТП с легковушкой Как сообщили в пресс-службе МЧС города, автомобиль ехал к месту пожара с включёнными спецсигналами.