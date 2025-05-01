Фарид Мухаметшин поздравил жителей Татарстана с Праздником Весны и Труда

Фото предоставлено Государственным Советом РТ Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Праздником Весны и Труда, отметив его важность как символа мира, труда и согласия.
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