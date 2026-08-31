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МОСИНФОРМ

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Семейный фестиваль в «Москвариуме», тренинг по бизнесу и дары сада в «Кузьминках»: как провести последний день лета в Москве

Семейный фестиваль в «Москвариуме», тренинг по бизнесу и дары сада в «Кузьминках»: как провести последний день лета в Москве

️ — семейный фестиваль в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» (заключительный день праздничной программы); —️  дни проекта «Молодежь Москвы» в Государственном университете управления (ГУУ); ️ — финальный день работы фотовыставки столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды на Рождественском бульваре; ️—  акция поддержки в ателье «Две нити» (последний день бесплатного ремонта и подгонки одежды любой сложности для участников СВО); —️  бесплатный тренинг «Бизнес-идея: как найти и выбрать?» для начинающих предпринимателей; ️ — праздничная программа «Богатый стол от поля и сада» в экоцентре «Кузьминки» в 13:00 (ул.

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