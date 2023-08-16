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Чендлер – Макгрегору: «Скоро увидимся»

«Скоро увидимся», – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер. Ранее Макгрегор высмеял посто Чендлера, в котором американец рассказал о готовности к новым поединкам.

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