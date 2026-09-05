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Царьград

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Тихонов и Панфилова победили в WTT Contender в Алматы

Тихонов и Панфилова победили в WTT Contender в Алматы

Евгений Тихонов и Мария Панфилова одержали победу на турнире WTT Contender в Алматы, уверенно победив японскую пару Кадзуки Йосияма и Юну Одзио со счётом 3–0.

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