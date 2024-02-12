Назову очевидные признаки того, что в масле, сыре и другой молочной продукции есть пальмовое масло

Есть две простые методики проверить молочные продукты на присутствие этого вредного ингредиента. Одна из них поможет определить некачественный молочный продукт еще в магазине, о покупки, а вторая — в домашних условиях.
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