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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андриевский об 1:2 от «Металлурга»: «Восемь минут штрафа в зоне атаки в Магнитогорске – с таким тяжело рассчитывать на победу. В актив занесу второй период, неплохо играли, сражались»

Главный тренер «Амура»  Александр Андриевский высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с « Металлургом » (1:2 ОТ).

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